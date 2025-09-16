◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

女子三段跳び予選で、日本選手権覇者の高島真織子（九電工）は、１３メートル６６にとどまり、予選通過はならなかった。

今季は５月のセイコーゴールデンＧＰを海外勢を抑えて制し、７月の日本選手権も自己ベストの１３メートル９２で初優勝と安定した力を発揮している。さらに、８月の実業団・学生対抗では１回目にいきなり１３メートル９４と自己記録を再び更新し、日本歴代３位の好記録を出すと、３回目には追い風参考（２・５メートル）ながら日本記録（１４メートル１６）を越える１４メートル２５を上回るなど、ビッグジャンプを連発。勢い十分で２度目の大舞台に臨んできた。

前回大会は予選で３４位。昨季、ケガの影響もありパリ五輪の出場も逃し、雪辱を期した自国開催だったが、決勝（１８日）には残れなかった。

◆高島真織子に聞く

ー終えてみて

3階までお客さんが入っているのは初めてでびっくりしましたし、うれしかった。結果は納得できるものではなかったけど、たくさんの方に見守っていただいて。

助走距離が今回伸びて、イレギュラーというか気になるところが、追加の板のところ、そこがちょっと気になってしまって、対応できなかったところがあって。３本目は集中できたんですけど、最初の２本、本当にもったいないことしたな、と。最初の１本目で６０ぐらい跳べたら入賞狙えたんじゃないかと思うので、本当に情けない気持ちです。

ー結果については

決勝進出を目標にやってきたので、点数つけるなら５０点ぐらいの気持ちで。悔しさもあり、この現実を受け止めている冷静なところもあります。気持ちを切り替えて、このシーズンでしっかり記録を残していきたいと思います。

ー痛めたのは

右足。