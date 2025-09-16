目覚めて明らかになった5歳の息子の居場所…ファストフード店で裸足で一人“モーニング”中を保護される　アメリカ・フロリダ州

ある日の朝、アメリカ・フロリダ州の住宅に駆けつけた警察官は、住人にショッキングな事実を報告しなければなりませんでした。

警察官：

おはようございます。こちらにウィリアム君という息子さんはいますか？

父親：

ええ、いますよ。

ところが、家にいるはずの男の子は信じがたい状況で目撃されていたのです。

警察官：

ファストフード店にいましたよ。

父親：

ウソだろ！？

朝7時ごろ、両親が寝ている隙に5歳の男の子が1人で外出し、向かった先はファストフード店でした。

優雅にモーニングを楽しんでいたのはウィリアム君（5）。

心配になった店員が寄り添っていました。

店員：

おうちはどこ？

ウィリアム君：

みちのあっちがわにあるよ。

警察官：

おうちを見せてくれるかい？

ウィリアム君：

いいよ。

席を立つと足元ははだしです。

ちゃっかりお土産をゲットしたウィリアム君。

ところが、パトカーを見た途端「ボク、けいむしょにいくの？」と言います。

何かいけないことをしたと感じているのでしょうか。

その後、自宅へ連行されると両親に再会。

父親：

怖かっただろ？なんで店に行ったんだ？

母親：

ありがとうございます。

警察によりますと、ウィリアム君は両親が寝ている間にドアや門を開け、外出。

以前、親と行ったことのある店への道を覚えていて、1人でたどり着くことができたということです。