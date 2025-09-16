目覚めて明らかになった5歳の息子の居場所…ファストフード店で裸足で一人“モーニング”中を保護される アメリカ・フロリダ州
ある日の朝、アメリカ・フロリダ州の住宅に駆けつけた警察官は、住人にショッキングな事実を報告しなければなりませんでした。
警察官：
おはようございます。こちらにウィリアム君という息子さんはいますか？
父親：
ええ、いますよ。
ところが、家にいるはずの男の子は信じがたい状況で目撃されていたのです。
警察官：
ファストフード店にいましたよ。
父親：
ウソだろ！？
朝7時ごろ、両親が寝ている隙に5歳の男の子が1人で外出し、向かった先はファストフード店でした。
優雅にモーニングを楽しんでいたのはウィリアム君（5）。
心配になった店員が寄り添っていました。
店員：
おうちはどこ？
ウィリアム君：
みちのあっちがわにあるよ。
警察官：
おうちを見せてくれるかい？
ウィリアム君：
いいよ。
席を立つと足元ははだしです。
ちゃっかりお土産をゲットしたウィリアム君。
ところが、パトカーを見た途端「ボク、けいむしょにいくの？」と言います。
何かいけないことをしたと感じているのでしょうか。
その後、自宅へ連行されると両親に再会。
父親：
怖かっただろ？なんで店に行ったんだ？
母親：
ありがとうございます。
警察によりますと、ウィリアム君は両親が寝ている間にドアや門を開け、外出。
以前、親と行ったことのある店への道を覚えていて、1人でたどり着くことができたということです。