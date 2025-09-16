「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害準決勝」（１６日、国立競技場）

予選落ちとなっていた泉谷駿介が準決勝進出が決まった。フランスのゾヤが負傷のため棄権となったため、繰り上がりで準決勝１組３レーンに組み込まれた。ただ、レースでは無念の大転倒で敗退となった。２９秒７１だった。

五分のスタートを切ったが、１台目に接触してしまうと、２、３台目はクリアしたが、４台目に引っかかって壮絶に転倒。その後、立ち上がり最後までゴールを駆け抜けた。泉谷は「このような結果になってしまって。自分への失望感は大きい」とうつむいた。

準決進出を告げられたのはレース１時間前。自宅にいたという。「（知らせは）１時間前に自宅で。出れるからにはやる気はあったんですけど、驚いた状態だった。今から出るのか」と苦笑いで語った。会場到着は「２０分、１５分前」と明かし、アップについては「覚えてないんですよね。ほんとに。軽く動いて、、室内にハードルがあったので、室内の招集の時に跳んでって感じです」と振り返った。

前回の世界陸上で決勝進出の泉谷は１５日の予選で１３秒５２で１組５着だった。即時に準決勝進出が決まる４着以内に入れず、後の組の結果を待ったが、タイムであと１人及ばず予選敗退となっていた。