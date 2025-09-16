日産「新スポーティSUV」がすごい！ 美麗クーペボディ＆斬新「嵐の竹」グリル採用！ 和テイスト全開の「5ドア2列モデル」インフィニティ「QX65モノグラフ」米国に登場

和の美と未来志向を融合したスポーツバックSUV

インフィニティは2025年8月15日（現地時間）、アメリカ・カリフォルニア州でおこなわれた自動車ショー「モントレー・カー・ウィーク」のメインイベント「ザ・クエイル（ザ・クエイル・モータースポーツ・ギャザリング）」で、スポーツバックSUVのコンセプトカー「QX65モノグラフ」を世界初公開しました。

2列のミッドサイズSUVに位置づけられる本モデルは、ブランドのデザイン言語“Artistry in Motion”を拡張し、大胆なスタンスとドラマティックな比率、精緻なディテールで次の章の方向性を示します。ブランド自身が「プロダクト・ルネサンス」と表現する再生の象徴でもあります。

和のテイスト全開！

最大の特徴は、かつてのラージSUV「FX」を想起させるファストバックのルーフラインです。スピード感を宿す弧を描きつつ、機能性を損なわない一体造形が追求されました。

ホイールを隅へ押し出したパッケージと張り出したフェンダー、水平基調のテーマラインがワイドな姿勢を強調しています。

ボディカラーは多層のサテン塗装「トワイライト」。これは「QX80モノグラフ」で導入された「アカネ（Akane＝茜）」を進化させたもので、赤紫から金色へと移ろう色調に、ルーフレールやホイールのグロスブラック、ルーフ弧をなぞるブロンズのアクセントスピアを組み合わせました。

フロントは竹林を想起させるグリルを“嵐に揺れる”質感へ進化させ、ワイドに延びるデジタル・ピアノキーLEDを装備。この演出は「並外れたもの」を意味する「カブク（Kabuku）」の精神を示し、日本文化の歌舞伎の大胆さや独創性をデザインに込めたものです。

和のテイストを取り入れたこの表現は、世界のラグジュアリーSUV市場に独自性を与えています。

22インチの多層スポークホイールは繊細にひねりを加えた造形でスピード感を視覚化。足元の作り込みまで“動きの芸術”を貫いています。

リアは航空機の尾翼を着想源にしたフルワイドLEDを採用。ボディから立体的に張り出す光のフィンが奥行きを与え、滑らかな面と対比を成しています。

グローバルデザイン担当のアルフォンソ・アルバイサ氏は「新しい2列のスタイルで中型ラグジュアリーに独自性をもたらす」と述べ、インフィニティ・アメリカズのティアゴ・カストロ氏は「単なるコンセプトではなく、次の時代へ踏み出す合図だ」と強調しました。

QX65モノグラフはザ・クエイルでの発表に続き、8月17日に開催されたカーイベント「ペブルビーチ・コンクール・デレガンス」のコンセプトローンにも登場しました。

電動化と日本文化の融合を掲げたこのモデルは、インフィニティの未来を象徴すると同時に、グローバル市場で新しい価値を提示する存在になると期待されています。