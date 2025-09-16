高橋みなみ、美背中際立つロンパース姿披露「似合ってる」「楽ちんコーデ良い」
【モデルプレス＝2025/09/16】元AKB48でタレントの高橋みなみが16日、自身のInstagramを更新。お気に入りのロンパースを着用した様子を公開した。
【写真】高橋みなみ、美背中際立つロンパース姿
高橋は「まだ夏？もうすぐ秋？このアメリのロンパース楽ちんすぎて最高」とコメントし、屋外のテラスで黒いロンパースを着用し、美しい背中のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「ロンパース似合ってる」「楽ちんコーデ良い」「バックデザイン綺麗」「季節の変わり目ですね」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
