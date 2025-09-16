高本彩花（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/16】元日向坂46の高本彩花が16日、自身のInstagramを更新。夏の思い出について投稿した。

◆高本彩花、ビーチで美しい脚披露


高本は「Summer memories。今年の夏本当に楽しい思い出がたくさんです！まだまだ暑いけど秋も楽しみだな〜。今年も残り少ないけど、色んなところに旅行いきたいな〜！！」とコメントし、美しいビーチでホワイトのワンピースを着用し美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「爽やか」「美脚」「ビーチ似合ってる」「夏の思い出素敵」「スタイル抜群」「旅行楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

