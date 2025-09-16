小倉優子、手作り手羽先レシピ公開「色から美味しそう」「作ってみたい」
【モデルプレス＝2025/09/16】タレントの小倉優子が16日、自身のInstagramを更新。手羽中の甘辛焼きの詳細なレシピを公開した。
小倉は材料から作り方まで詳細なレシピを紹介し、「にんにくを入れるとパンチのある味に、抜けばお弁当向きに。仕上げに白ごまや黒こしょうをふっても美味しいです」とコメント。キッチンで美しく焼き上がった手羽中の甘辛焼きとともに料理上手ぶりが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「色から美味しそう」「作ってみたい」「プロ級」「レシピありがとう」「料理上手」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小倉優子、手羽中の甘辛焼きレシピ公開
