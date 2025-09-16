大和田南那、イケメン夫との2ショット公開「夫婦仲良し」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/09/16】元AKB48の大和田南那が9月16日、自身のInstagramを更新。15日に26歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】大和田南那、イケメン夫との顔出し2ショット
2024年6月に動画編集者のきーちゃんとの結婚を発表している大和田は「昨日で26歳になりました！誕生日はロッキンに。最高だった〜」とコメントし、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル会場できーちゃんと一緒にピースサインをする仲睦まじい2ショットの様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「誕生日おめでとう」「夫婦仲良し」「微笑ましい」「ロッキン楽しそう」「素敵な誕生日」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
