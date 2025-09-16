なんで？「俺だけアクリル板が狭すぎる…」コロナ禍の牛丼屋で起きた悲劇→ランチの時間が地獄に【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→え…なんで俺だけこんなに狭いの？
働くなかで経験する日々のできごとを、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
本稿では青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、コロナ禍になって出現した「アクリル板」との葛藤を描いたエピソードだ。
このエピソードはコロナ禍での実体験かと尋ねると、「はい。コロナ禍の出来事なんです。お昼のピークタイムで店内はほぼ満席、そのなかで座った席が、激細だったので頭を抱えました。無言で動かすのもよくないし、説明しようにも状況がややこしいうえに、食べてる方はノーマスクなので話しかけるのもよくない…そんなさまざまな葛藤がありました」と、当時の心境を語る。
コロナ禍で導入されたアクリルパーティションだが、この話以外にも地味に気になったことはあるかという問いには、「またアクリル板の話で恐縮ですが、ラーメン屋さんのアクリル板はスープが飛び散るからなのか、茶色の斑点がびっしりついていて…。少し気持ち悪く感じましたね(苦笑)」と、もう1つのエピソードを明かした。
■「当たり前だった幸せ」…サラリーマンにとっての牛丼
今回の舞台となった牛丼屋さんに絡めて、サラリーマンにとって牛丼とは何かという問いには、「『幸せ』ですかね。存在が当たり前になっていて忘れがちですが、400円であのおいしさ、ボリューム、提供スピードは異常だと思うんですよ。いつか牛丼が値上げして1000円とかになったら、昔を思い出してこう思うはずです。『あの頃は幸せだった』ってね」と、牛丼への深い思いを語った。
