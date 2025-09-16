【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、ハーパーと“笑顔で談笑”の一部始終

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録。真剣な攻防の直後、一塁ではハーパーと笑顔を交わした。

初回にリーグトップを走るシュワーバーに53本目となる先制ホームランを許し、0-1とドジャースが1点を追う展開となった3回、1死三塁のチャンス。フィリーズ先発スアレスとのこの日2度目の対戦はフルカウントまで粘る厳しい攻防となったが、大谷はしっかり見極め、四球を選んだ。これで20試合連続出塁、今季自己最長を更新した。

一塁で待ち受けていたのは、ナ・リーグを代表する打者であり2度のMVPに輝いたブライス・ハーパー。大谷は一塁へ歩く途中にふっと笑みを浮かべ、塁上ではハーパーと視線を交わしながら笑顔を見せた。

中継の視聴者からも「大谷めっちゃ笑顔」「大谷楽しそう」といったコメントが寄せられ、緊張感ある試合展開の中で見せた一幕に注目が集まった。

厳しい攻防を経てつかんだ出塁の直後に見せたハーパーとの笑顔。試合中の厳しい表情とは対照的に、スター同士が束の間の笑顔を共有する姿は、ファンもほっこりなワンシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）