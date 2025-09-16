オーストラリアが国慶節・中秋節8連休における海外旅行のダークホースに―中国

国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国。オンライン旅行予約プラットフォーム「飛猪（Fliggy）」が12日に発表した8連休中の旅行動向調査によると、連休中の旅行の予約が昨年よりも約3．5日早まっており、航空券や列車のチケット、レンタカーなどの1人当たりの予約数が前年同期比4．2％増となるなど、複数の都市を巡る旅行が新たなトレンドになっていることがうかがえる。

海外旅行を見ると、予約範囲は140カ国・地域以上に拡大し、長距離旅行の人気が目に見えて高まっている。海外旅行を予定しているユーザー数と予約数では、オーストラリアが初めて両方でトップ5にランク入りしている。また、日本などの東アジア諸国、タイなどの東南アジア諸国が依然として、高い人気を維持している。

その他、「コンサートがある都市へ旅行」や「スポーツ大会がある都市へ旅行」といった文化やスポーツと観光が融合した消費が急速に伸びている。人気のコンサートが開催される会場付近のホテルや観光スポットの検索回数が前年同期比150％以上増となっている。また、親子旅行・家族旅行がテーマパークや博物館の入場チケットの予約数を押し上げ、前年同期比で40％以上増加した。さらに、歴史的景観のある場所へ行く観光商品の予約も前年同期比120％以上増となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）