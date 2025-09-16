「ナンバープレートにしたい」と思う佐賀県の地名ランキング！ 2位「伊万里市」を抑えた1位は？【2025年調査】
九州の北西部に位置し、穏やかな田園風景と焼き物文化で知られる佐賀県。歴史ある街並みや自然の恵み、そして独自の工芸や伝統が、地名の魅力を一層引き立てています。
All About ニュース編集部は9月4〜6日、全国20〜70代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う佐賀県の地名を紹介します！
※本調査は全国238人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「焼き物で有名だからナンバーも焼き物なんて思えるから」（50代男性／愛知県）、「伊万里焼のイメージがあり、文字の印象が良いから」（50代男性／静岡県）、「焼き物好きにはたまらない地名だから」（40代男性／岩手県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「はなわの歌でも全国的に有名になったから」（60代男性／山梨県）、「県庁所在地でわかりやすく、歴史や文化の象徴として親しみやすいから」（40代女性／埼玉県）、「佐賀は佐賀のままがいいなと思い、選びました」（20代女性／岐阜県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は9月4〜6日、全国20〜70代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う佐賀県の地名を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：伊万里市／54票2位は「伊万里市」でした。伊万里焼で全国的に知られるこの地は、歴史ある窯元が点在し、焼き物の美と技を今に伝える陶磁器の街。港町としての顔もあり、文化と経済の両面で存在感を放つ地域です。「伊万里」という響きは高級感と伝統を感じさせ、ナンバープレートとしても格式を演出できる地名といえるでしょう。
回答者からは「焼き物で有名だからナンバーも焼き物なんて思えるから」（50代男性／愛知県）、「伊万里焼のイメージがあり、文字の印象が良いから」（50代男性／静岡県）、「焼き物好きにはたまらない地名だから」（40代男性／岩手県）などのコメントがありました。
1位：佐賀市／58票1位は「佐賀市」でした。佐賀県の県庁所在地である佐賀市は、佐賀平野の穏やかな自然と、幕末維新の歴史が息づく落ち着いた町です。佐賀藩や佐賀城跡をはじめとした歴史的遺産が多く、またバルーンフェスタなど現代的なイベントでも知られています。「佐賀」という県名と一致する地名は、知名度の認知にも一役買っています。県の代表地としての信頼感も支持された理由のひとつでしょう。
回答者のコメントを見ると「はなわの歌でも全国的に有名になったから」（60代男性／山梨県）、「県庁所在地でわかりやすく、歴史や文化の象徴として親しみやすいから」（40代女性／埼玉県）、「佐賀は佐賀のままがいいなと思い、選びました」（20代女性／岐阜県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)