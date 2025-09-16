【誰が】相次ぐ「避雷針」の盗難被害 村上市や新発田市などで18か所 《新潟》
新潟県内で避雷針と導線が盗まれる被害が相次いでいます。村上市や新発田市で計18か所に上る被害。現場を取材しました。
五泉市を流れる早出川。その川沿いに備えられた3本の支柱。ダム放流の際に川の水位を感知して警報を鳴らす善願警報局です。
〈新津地域整備部 五十嵐正巳副部長〉
「定期的に1か月に2回パトロー ルをしていましてそれをしたのが先週の金曜日（12日）パトロールしたところないことに気付きました」
通常、支柱に沿って導線があり、その先に避雷針が伸びています。警報局を落雷から守るために設置されたものですが何者かに盗まれとみられています。
〈新津地域整備部 五十嵐正巳副部長〉
「今回盗難に遭ったときも下から登っていく部分の手をかけるところを一応外して別のところで管理していたんですけど、ちょっと想像つかないですね。似たようなものでかけたのかちょっとわかりません」
被害は田んぼや住宅に囲まれた新発田市の桑ノ口警報局でも…。
〈住民〉
「まさか！と思いましたよ。まさかこんなところまできて盗んでいくっていうのは」
住民も不安を募らせます。
〈住民〉
「まあ嫌ですね。うちも自営業で缶とか鉄くずとか置いてあるので。鉄くずが値段上がってるっていうのもあって心無い人は持っていくんでしょうね」
ダム周辺の川沿いに設置される警報局。県によりますと、村上市、胎内市、新発田市、五泉市の警報局16か所、さらに川の水位を計測する水位局2か所で同様の盗まれる被害が確認されているといいます。
金属類の盗難をめぐっては8月末、上越市の高田城址公園でふたつのブロンズ像が盗まれる被害が確認されています。
相次ぐ避雷針の盗難。復旧費用は少なくとも630万円に上るとみられていて、県は警察に被害届を提出しています。