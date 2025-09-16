Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Î¤»¤¤¡© ¥á¥ë¥«¥ê½ÐÉÊ¤ÇÈò¤±¤ë¤Ù¤¡ÖNG¥Õ¥ì¡¼¥º¡×4Áª¤òÅ°Äì²òÀâ
¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¤¹¤ëºÝ¤Ë¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍó¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê°ì¸À¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë½ÐÉÊ¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ¤ò4¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¡Û¼Â¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î5Áª
¤·¤«¤·¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ÐÉÊ¼Ô¤Ë»öÁ°Ï¢Íí¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤¬É¬Í×¤À¤È¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë½ÐÉÊ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¼è°ú¤òÈò¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¥á¥ë¥«¥ê°Ê³°¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç´û¤ËÇä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Î½ÐÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¾Ã¤¹Á°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤¯Â¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¼Ò¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÆó½Å½ÐÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò¤»¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÐÉÊ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ê¤¿¤á¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¹ØÆþ¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾ï¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤ä¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¼ÔÂ¦¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸¸À¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¼è°ú¤ò·É±ó¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÊÖÉÊ¤ä¸ò´¹¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«Ê¹¤¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÍ½ËÉºö¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥³¥Ý¥¹¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Ý¥¹¥Èmini¡×¤Î4¼ïÎà¸ÂÄê¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤Ï°ìÎ§160±ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÇÛÁ÷ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤ó½ÐÉÊ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨¡Ê¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú¿Þ²ò¡Û¼Â¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î5Áª
µºÜ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ¡¡§¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÉ¬¿Ü¡×¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½Îã¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Æ±»Î¤¬ºî¤Ã¤¿ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÉ¬¿Ü¡×¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÇã¤¦Á°¤ËÉ¬¤º¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¥á¥ë¥«¥ê°Ê³°¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç´û¤ËÇä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Î½ÐÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¾Ã¤¹Á°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤¯Â¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¼Ò¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÆó½Å½ÐÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÐÉÊ¼Ô¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µºÜ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ¢¡§¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª ¶Ø»ß¡×¤ÏËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤òÂ»¤Ê¤¦¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÏºÆÅÙ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª ¶Ø»ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò»þ¡¹¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò¤»¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÐÉÊ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ê¤¿¤á¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µºÜ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ£¡§¡Ö¢þ¢þ¤Ê¿Í¤ÏÂ¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¼ÁÌä¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ä¡ÖÃÍ²¼¤²¸å¡¢12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÉÊ¼Ô¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¹ØÆþ¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾ï¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤ä¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¼ÔÂ¦¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸¸À¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¼è°ú¤ò·É±ó¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µºÜ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ¤¡§¡ÖÊÖÉÊ¤ä¸ò´¹¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡£ÄÌÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊÖÉÊ¤ä¸ò´¹¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÆÃ¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¶Êª¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÊÖÉÊ¤ä¸ò´¹¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½ÐÉÊ¼Ô¤¬¡Ö¶¯¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ò½ñ¤¯ÍýÍ³½ÐÉÊ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¶¯¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«Ê¹¤¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÍ½ËÉºö¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥³¥Ý¥¹¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¡×¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Ý¥¹¥Èmini¡×¤Î4¼ïÎà¸ÂÄê¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤Ï°ìÎ§160±ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÇÛÁ÷ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤ó½ÐÉÊ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Àîºê ¤µ¤Á¤¨¡Ê¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)