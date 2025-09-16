Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Gt/Vo）と若井滉斗（Gt）が9月16日、自身のInstagramを更新。15日に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』でのオフショットを投稿している。

参考：【写真】Mrs. GREEN APPLE、『ロッキン』オフショット公開 大森元貴の29歳初ステージに「幼少期の顔ケーキかわいい」）

9月14日に29歳の誕生日を迎えた大森にとっては、29歳初のステージに。大森はInstagramにハートの絵文字と共に、幼少期の自身の顔がプリントされた誕生日ケーキと、29のキャンドルが立てられた『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』出演記念のケーキを投稿。他にもテント前のフェスロゴの写真、会場いっぱいに埋め尽くされた観客たちをステージ上から撮影した動画を公開している。

ファンからは「幼少期の顔ケーキかわいい」「可愛すぎる笑顔 29歳♡初フェスおつかれさまでした」など、誕生日を祝福する声と29歳初フェスへの反響が数多く寄せられた。

また若井も舞台裏オフショットを投稿。サングラス姿の顔のアップ写真などを公開した。コメント欄には「またまたNEWネイルがかわいい」「夏フェスさいこー」「りょうちゃんプレゼントサングラスカッコいいぜ」など、岩井のステージファッションにも多くの反響が寄せられている。

（文＝本 手）