『チェンソーマン』一番くじに新作！ 初の立体化となる“レゼ＆ボム”のフィギュアが登場
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を題材にした、「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が、9月19日（金）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】A賞はレゼのフィギュア！ ファンなら集めたい景品一覧
■描き下ろしイラスト使用のアイテムも
今回発売される「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のフィギュア、バスタオル、アクリルボード、アクリルスタンド、クリアポスター、ラバーチャームをラインナップした、全9等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞、B賞は一番くじ初の立体化となるレゼ、ボムの「フィギュア」をラインナップ。C賞は「バスタオル」、D賞からF賞にはチェンソーマン、ボム、マキマそれぞれの「アクリルボード」など、ここでしか手に入らない描き下ろしイラストのアイテムも用意される。
このほか、G賞の「アクリルスタンド」や、H賞の「クリアポスター」、きゅんキャラにデフォルメされたI賞の「ラバーチャーム」と、いずれも劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力がたっぷり詰まった商品が勢ぞろいする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、ボムと戦うビームにのったチェンソーマンをイメージした「チェンソーマン＆ビーム フィギュア MEGAIMPACT」が提供されるほか、ラストワン賞と同様の景品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
