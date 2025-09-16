¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¤Ø¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×177¥»¥ó¥ÁÄ¶¿·À±18ºÐJK¥°¥é¥É¥ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö°ïºà¤¹¤®¤ë¤¥¡×
¡¡¹â¹»À¸¥â¥Ç¥ë¤Î°É¸Ð(¤¢¤³¡¢18)¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿Çò¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´¿È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤É³¥Ó¥¥Ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¡ô¹â¹»3Ç¯À¸¡×¡Ö¡ô¥°¥é¥Ó¥¢¡×¡Ö¡ô177Ñ¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤Ã!¡ª¡×¡Ö°ïºà¤¹¤®¤ë¤¥¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¼ûÍ×¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¤Ø¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°É¸Ð¤Ï2024Ç¯¤Ë¡¢Ì¡²è»¨»ï¡ÖÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£