¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖCOWCOW¡×¤ÎÂ¿ÅÄ·òÆó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖCOWCOW 31st ÅìËÌ LIVE TOUR¡×µÜ¸Å¸ø±é¤Ç´ä¼ê¸©¡¦µÜ¸Å»Ô¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¿ÅÄ¡£¡ÖµÜ¸Å¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê»±¸«¤Ä¤±¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Îà°ËÀªÃ°¤Î»æÂÞá¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë»÷¤¿»±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿à¥ª¡¼¥ë°ËÀªÃ°¥³¡¼¥Çá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡ª¤³¤ÎÊÁ¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÁ´¿È°ËÀªÃ°¡Äwww¡×¡Ö°ËÀªÃ°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îµæ¶Ë·Ï¡×¡ÖÂ¿ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð°ËÀªÃ°ÌÏÍÍ¡×¡ÖÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î°Ù¤Ëºî¤é¤ì¤¿ ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡ª(¾Ð)¡×¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢Íß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤±¤ÉÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤éÈ±¿§¤â°ËÀªÃ°¥«¥é¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡COWCOW¤Ï2011Ç¯¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨ÂÎÁà¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£DVD¤ÈCD¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£