¡Öµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×Éã¤Ï¹Åç¥É¥é1¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¿ä¤·¤Î24ºÐ½÷Í¥¤Î´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âË¹»Ò¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤ë¡×
ºäËÜ¥Ñ¥Ú¥Ã¥ÈÄó¤²¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥íÌîµå³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿Éã¤ò»ý¤Ä24ºÐ½÷Í¥¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Çµð¿ÍÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¿ùËÜ°¦Î¤¡£¡Öº£Ç¯Âô»³´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º ºäËÜÍ¦¿Í ¥é¥¤¥ª¥ó¥Ï¥ä¥È¡×¤ò¼ó¤«¤éÄó¤²¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùËÜ¤ÎÉã¤Ï1984Ç¯¤Ë¹Åç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¸µÅê¼ê¡¦¿ùËÜÀµ»Ö¤µ¤ó(58)¡£¥í¥Ã¥Æ¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¿ùËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2016¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¹¥¤¤Ê¤ó¤À!¡×¡ÖÌîµå³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¢¤¤¤ê¤Á¤ã¤óÀ¤³¦1¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âË¹»Ò¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤ëÎ®ÀÐ¤Î°¦Î¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Öµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£