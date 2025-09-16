福岡管区気象台は16日午後3時27分、防災コメントを発表した。大陸から朝鮮半島北部へのびる前線が、次第に日本海へのびだし、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下してくるとみられる。18日は、前線が九州北部地方を南下する見込み。16日は、湿った空気や強い日射の影響で、夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある。17日は、湿った空気の影響で、昼前から夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある可能性。これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所がある。18日にかけては、雨雲が予想以上に発達した場合や同じところに停滞した場合、大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞16日夜のはじめ頃にかけて 大雨「中」（福岡地方、筑豊地方、筑後地方）17日昼前から夜遅くにかけて 大雨「中」（県内全域）18日 大雨「中」（県内全域）

＜降水量の予想（多い所）＞16日18時から17日18時まで 1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量 90ミリ（県内全域）