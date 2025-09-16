札幌MF荒野拓馬にJリーグが罰金10万円＆２試合出場停止処分「足裏を使い過剰な力でタックル」「著しい反則行為に該当」
Jリーグは９月16日、J２第29節のいわきFC戦（１−５）で退場となっていた北海道コンサドーレ札幌MF荒野拓馬の処分を発表した。
荒野は、ホームいわき戦の１−０とリードで迎えた36分に一発退場。左サイドで抜け出した相手MFの五十嵐聖己に対し、ピンチを阻止しようと激しいスライディングタックルで接触してしまう。
椎野大地主審は危険なプレーと判断し、荒野にレッドカードを提示した。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右足首に対し、足裏を使い過剰な力でタックルをした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、２試合の出場停止処分と罰金10万円の処分を下した。
なお出場停止試合は、９月20日のJ２第30節・徳島ヴォルティス戦と９月27日の第31節・ベガルタ仙台戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
荒野は、ホームいわき戦の１−０とリードで迎えた36分に一発退場。左サイドで抜け出した相手MFの五十嵐聖己に対し、ピンチを阻止しようと激しいスライディングタックルで接触してしまう。
椎野大地主審は危険なプレーと判断し、荒野にレッドカードを提示した。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右足首に対し、足裏を使い過剰な力でタックルをした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、２試合の出場停止処分と罰金10万円の処分を下した。
なお出場停止試合は、９月20日のJ２第30節・徳島ヴォルティス戦と９月27日の第31節・ベガルタ仙台戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”