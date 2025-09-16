¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡¿·ÁíºÛ¤Ë£³ÅÞ¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤òÍ×µá¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤ò¸«Äê¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¹ð¼¨¤Þ¤Ç£±½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬Î©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¡£º£½µÃæ¤Ë¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Àµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö½°»²¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±°Õ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌîÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·ÁíºÛ¤ËÌîÅÞ³ÆÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÈàÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉá¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤ª¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î£³ÅÞ¤ÎÌóÂ«¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£³ÅÞ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤®¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î£³ÅÞ¹ç°Õ¤Î¹ÔÊý¤ò¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÁªµóÃæ¤â´Þ¤á¤Æ¸«Äê¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶ÌÌÚ»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ÎºÇÍÎÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤Í¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬²¿¤«ÏÀÉ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÅÞÆâ¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤É¤Ê¤¿¤ò·è¤á¤ë¤«¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È·ë¤ó¤À£³ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÁíºÛ¤Ë²¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌóÂ«¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ò¸«Äê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
