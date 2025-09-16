¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄà½éÆ¹¾å¤²á£³²óÃè¤ËÉñ¤¦¤â¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤Ë£¶¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Ë¹ÓËÒ¤¬¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤Ë¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯£±£°²ó¤ÎËö¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¡Éé¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¡¦ÅòÀõ¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢½ÅÅð¤ËÀ®¸ù¡£ËÒÌî¤Î°Á÷µå¤Ç½Å¿®¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤¬Ãæ·ø¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢ÅÀº¹¤ò¡Ö£³¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï£¶ÈÖ¼ê¡¦ËÙÅÄ¤¬Åê¤²¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤òÆóÈô¡¢»°¿¶¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò£±µå¤Çº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£³ÅÙÃè¤ËÉâ¤¤¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡ÖÆ¹¾å¤²¤È¤«¤Ï¶ì¼ê¡£¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìîµ×µÁ¡Ë¤È¤«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³²ó¤À¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤£³²ó¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤âºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÅ¥¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Ê¤¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï°ã¤¦ÊýÄø¼°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà·¬ÅÄÎ®á¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤é¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£