¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û£¸°ÌÆþ¾Þ¤Î»°±ºÎ¶»Ê¤¬°ìÌëÌÀ¤±¡Ö¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë²ù¤·¤µ¤â¡×·òÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤¬¡¢²÷µó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö£Ï£î¡¡£Ì£á£â£ó¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ï£î¡Ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ºòÌë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÆ±¼ïÌÜ¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ó¡¼¥ß¥Ã¥·¥å¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»°±º¡£ºòÌë¤Î·è¾¡¤Ï¡Ö¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤µ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¾¡Éé¤Ç¤¤¿¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥é¥¹¥È£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÄìÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢ÁöÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÉôÊ¬¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂç´¿À¼¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¡£ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¼«¿È¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Î³èÌö¤¬£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î¶¥µ»ÉáµÚ¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼ïÌÜ¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ¤³¦¤«¤é±ó¤¤¼ïÌÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ïÌÜ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£À¤³¦¤È¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼ïÌÜ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç§¼±¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£