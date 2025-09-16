むくえな・えなぴ、美脚輝くユニバコーデ披露「可愛い」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/09/16】2人組YouTuber・むくえなのえなぴが16日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのコーディネートを公開した。
【写真】美人YouTuber、美脚際立つミニスカ姿
えなぴは「無敵カチューシャ」とコメントし、スターのカチューシャと白いシャツに黒いバルーンスカートを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「真似したい」「カチューシャ似合ってる」「スタイル抜群」「テーマパーク楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人YouTuber、美脚際立つミニスカ姿
◆えなぴ、ユニバで美脚披露
えなぴは「無敵カチューシャ」とコメントし、スターのカチューシャと白いシャツに黒いバルーンスカートを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「真似したい」「カチューシャ似合ってる」「スタイル抜群」「テーマパーク楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】