小雪、ウェービーヘアで雰囲気ガラリ ゴールドドレスで上品な魅力【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の小雪が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】小雪、印象ガラリのウェービーヘア
小雪は、透け感のあるゴールドのきらびやかなドレスを身にまとい登場した。艷やかなストレートヘアが印象的な小雪だが、この日はボリュームのあるウェービーヘアにイメージチェンジ。一変した雰囲気で新たな魅力を見せた。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、小雪のほか、目黒蓮（Snow Man）、中島健人、山下智久、桐谷美玲、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
