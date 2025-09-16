桐谷美玲、気品漂う純白ドレス姿で美デコルテ披露「これからの人生もっと輝いていけたら」今後に意欲【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の桐谷美玲が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】桐谷美玲、美デコルテ際立つホワイトドレス姿
桐谷は、大ぶりのスリーブが印象的なホワイトドレス姿で登場。美しいデコルテとほっそりした腕が輝いた。ジュエリーと合わせたコーディネートだと伝え、展覧会について「観た後にすごく高揚します」「私もこんなふうにこれからの人生もっと輝いていけたら良いなと思います」と魅力を熱弁した。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、桐谷のほか、目黒蓮（Snow Man）、中島健人、山下智久、小雪、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
