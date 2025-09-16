フォーエイト48あみか、青髪ロングへのイメチェン姿公開「印象変わる」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/09/16】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが16日、自身のInstagramを更新。新しい髪色でのセルフィーを公開した。
【写真】人気YouTuber、ボブ→青髪ロングにイメチェン
あみかは青みがかった髪色の美しいロングヘアに頬杖をついたポーズで新しい魅力が際立つ姿を披露。最近ではボブヘアが定着していたが、ガラリと印象を変えている。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「印象変わる」「青髪綺麗」「イメチェン成功」「髪色素敵」「二度見した」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
