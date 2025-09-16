株式会社リコーは2025年9月16日、南半球に設置した高性能望遠鏡を自宅から遠隔操作できる「リコリモ 天体撮影サービス」の提供を開始したと発表しました。リコリモは、遠隔操作により自宅にいながら南天の星雲や星団などを撮影できるとしています。

リコーは、高額機材の準備や設置場所の確保、操作の難易度、都市部の光害や天候といった課題を踏まえ、「宇宙の美しさを身近にする」ことを目指して本取り組みを進めてきたと説明しています。なお、本サービスは、社内起業家とスタートアップを支援する事業共創プログラム「TRIBUS（トライバス）2023」で採択された宇宙映像事業プロジェクトチームが開発したものです。

【▲「リコリモ 天体撮影サービス」の公式サイト（Credit: RICOH, リコリモ 天体撮影サービス）】

サービス概要

「リコリモ 天体撮影サービス」では、オーストラリア・サイディングスプリング天文台に設置された望遠鏡をインターネット経由で遠隔操作することが可能です。

現在は口径50cmの反射望遠鏡（RA501）と口径13cmの屈折望遠鏡（RA101）の2台を運用し、最短30分から15分刻みで予約を受け付けます。撮影データはクラウドで確認でき、サイト内の簡易編集ツールによるワンクリック仕上げにも対応します。設置拠点の全天カメラ映像などの付随機能も、今後の提供を予定しています。

編集／sorae編集部

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。料金や対応天体の詳細、利用条件などは公式サイトの最新情報をご確認ください。）