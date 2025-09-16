BOYNEXTDOORが、国際バレーボール連盟（FIVB）が主催する大会のグローバルアンバサダーに韓国アーティストとして初めて抜擢された。

BOYNEXTDOORは、9月12日18時30分（韓国時間）にフィリピン マニラのSMモールオブアジアアリーナで開かれた世界男子バレーボール選手権大会の開幕式のフィナーレステージに登場。グループの公式ペンライトと応援グッズを持った観客が集まるなか、ライブを披露した。

メンバーは「情熱と挑戦が息づくここで熱い熱気で迎えてくださって感謝します。世界中の人々が集まったこの場で、僕たちの音楽をお聞かせすることができて光栄です。今日この場にいらっしゃるすべての選手の皆さんに幸運を祈ります。」と感想をコメント。続いて「バレーボールチームがタイミングと信頼で動けるように、僕たちもステージの上でお互いを信じてパフォーマンスを披露します。コートとステージの上で最も重要なのは情熱だと思います。青春と情熱の花が咲くこの競技場で全てのチームが情熱的に輝くでしょう」と、応援の言葉をかけた。

（文＝リアルサウンド編集部）