次回9月17日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【9/17 #7 放送内容】

これまでの「マゼダン」は、ダンス界で各ジャンルを牽引している先輩ダンサーをゲストに迎えダンススキルや知識を学んできたが、今回はMAZZELの同期にあたるDXTEENをゲストに迎えたダンスセッションSP回！

DXTEENはMAZZELと同じ2023年デビューの6人組グローバルボーイズグループで、今回は大久保波留・田中笑太郎・谷口太一の3人がスタジオに登場！大久保はNAOYAと映画での共演を機に交流があるようで、谷口はRANとダンスバトル番組で共演するなど、グループの垣根を越えた仲睦まじい掛け合いにも注目だ。

同期だからこそホンネで語る事を目的に、遠慮や忖度一切無しで、各々がリスペクトする同世代ダンサーについて語り合うトークブロックでは、大久保はMAZZELと同じ事務所に所属するBE:FIRSTのSOTA、田中はTHE JET BOY BANGERZのTAKI、谷口はKing & Princeの郄橋海人を挙げ、それぞれの注目ポイントやリスペクトポイントを明かす。

さらにMAZZELもそれぞれがリスペクトするダンサーを告白。ダンスインストラクターの経験を持つTAKUTOが「彼にしかできない質感、体が楽器に見える」と語り、リスペクトする同世代ダンサーは一体誰なのか？ダンスの楽しさも難しさも知る彼らだからこそ語れる、熱いダンストークをお見逃しなく！

さらにダンス＆ボーカルグループ戦国時代の中で活躍するMAZZELとDXTEENだからこそ、相手よりも勝っているポイントをゲームで競い合う「マウント合戦」を開催！

「カワイさ対決」では大久保＆田中（DXTEEN） VS NAOYA＆HAYATO（MAZZEL）の夢のカワイイ対決が実現！さらにMAZZEL全員からの推薦を受けてRYUKIも参戦決定！カワイイNGと言いながらも戦いの舞台へ…恥ずかしながらも全力で奮闘する、めったに見られないRYUKIの貴重な勇姿は必見。

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中！惜しくも地上波に入りきらなかった、リスペクトするダンサーへのそれぞれの思いを熱く語る贅沢な時間をお届け。そして「マウント合戦」では3対3の「シンクロ率対決」を実施し、どちらのグループの方が気持ちをシンクロさせているのか試される試練も！果たして勝つのはどちらのグループなのか？

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年9月17日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

