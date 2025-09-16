米津玄師、新曲「IRIS OUT」が配信デイリーチャート29冠獲得！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
米津玄師が9月15日に配信リリースした新曲「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリーランキングとリアルタイムランキングであわせて29冠に輝いた。
■MVも200万再生を突破
さらに、9月15日付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでは、1.3万DLを売り上げ1位となった。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像を使用した「IRIS OUT」のMVも9月15日に公開され、YouTubeでは200万再生を突破するなど大きな話題となっている。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
※店着日2025.09.22
■映画情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
9月19日（金）全国公開
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecord