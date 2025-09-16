米津玄師、新曲「IRIS OUT」が配信デイリーチャート29冠獲得！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が9月15日に配信リリースした新曲「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリーランキングとリアルタイムランキングであわせて29冠に輝いた。

■MVも200万再生を突破

さらに、9月15日付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでは、1.3万DLを売り上げ1位となった。

また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像を使用した「IRIS OUT」のMVも9月15日に公開され、YouTubeでは200万再生を突破するなど大きな話題となっている。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

※店着日2025.09.22

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord

■【画像】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ポスタービジュアル

■【画像】「IRIS OUT」のジャケット写真