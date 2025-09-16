THE RAMPAGE × 湘南乃風コラボ曲MV公開！監獄を舞台にしたMVのテーマは“真面目にふざけた爆音の大脱走劇”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE RAMPAGEが、10月15日にリリースするニューシングル「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」のMVを公開した。

■マドンナ看守と囚人の、立場を越えて芽生える“恋”のドラマが展開

本作では、湘南乃風とスペシャルコラボレーション。湘南乃風は楽曲だけでなく監獄を舞台に“真面目にふざけた爆音の大脱走劇”をテーマに制作されたMVにも出演。

“監獄に囚われながらも、自由を夢見る者”をTHE RAMPAGE、ラスタカラーをまとったVIP待遇の囚人ボスグループを湘南乃風が演じた本MVでは、マドンナ看守と囚人の、立場を越えて芽生える“恋”のドラマが展開。

監獄に現れたクラブのような空間と、重厚な鉄格子という対照的なビジュアルが交錯するユニークな世界観のなかでミュージカルの一幕のような物語が繰り広げられる。2グループの象徴でもある“ダンス”と“タオル”を武器に、自由を切り拓いていく構成が見どころだ。

“叶わぬ恋”か“自由への渇望”か。踊り、叫び、蹴破ったその先に待つラストにも注目だ。

■リリース情報

2025.09.07 ON SALE

DOGITAL SINGLE「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」

2025.10.15 ON SALE

SINGLE「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」

■関連リンク

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43

湘南乃風 OFFICIAL SITE

https://www.134r.com/

■THE RAMPAGE×湘南乃風のビジュアル