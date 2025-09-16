この記事をまとめると ■フォークリフト免許の取得には31時間の講習の受講が必要だ ■「フォークリフト運転・特別教育」を修了すると1トン未満のフォークリフトならば乗れる ■操ってみたいと思っていたフォークリフトの特別教育を筆者自ら受講した

実際にフォークリフトを操るために必要なものとは

取材に行くたびに「いつかフォークリフトを操ってみたい」と思っていた。しかし、フォークリフトは私有地でも免許が必要なので、ちょっとでも運転するわけにはいかない。とはいえ、フォークリフト免許の取得には、31時間にも及ぶ講習を受けなくてはならないのだ。

それも、講習が受けられる場所は各都道府県労働局に登録されている教習機関と決められており、軽い気もちで免許が取得できるわけもなく、半ばあきらめていたのが現状だった。

しかし、ちょっと調べてみると「フォークリフト運転・特別教育」なるものを受講すれば、1トン未満のフォークリフトになら乗れるという事実を知ることになった。さらに、特別教育はリモートで受講できるうえに、時間も場所も自由だというから、これに飛びつかない理由はない。ここで少し、筆者が受けた特別教育の内容を説明しておこう。

まず、リモートなので、ウェブカメラ付きのパソコンかタブレット、スマホが必要となる。また受講時間は6時間で、その内容は「走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識：2時間」「荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識：2時間」「運転に必要な力学に関する知識：1時間」「関係法令：1時間」となっている。

この内容をパソコンやスマホを通して受講するわけだ。とはいえ、特別教育用に収録された動画を視聴するスタイルなので、受講途中に一時中断して、別日に続きからスタートできる。時間がなくても無理なく予定を組めるのがありがたい。

しかし、ウェブの受講だけに、視聴に関してはAIを導入して顔認証が行なわれる。動画再生中は、事前に登録した顔写真と同じ人間が視聴しているかをAIがカメラをチェックしているのだ。そのため、本人以外の視聴、パソコンやスマホの前に本人がいないと、受講は認められずに再受講や審査中となる。

動画を観るだけで終わると思っていたら……

そして、いざ受講開始。たった6時間、動画を観るだけだからお手軽簡単と思っていた筆者だったが、初手からなかなかの驚きが待っていた。

講義は「フォークリフトの定義および特徴」という項からスタートするのだが、まず「フォークリフトは荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と……」といわれ、「え？ ラムって何？？」というところから始まった。ラムという単語を聞いたことがないからだ（ラムとは、フォークに代わり、ポールを円筒の中心穴に差し込んで搬送するアタッチメントのこと）。ここで動画を一時停止して画面内を凝視する。こんな形のフォークリフトがあるんだと感心してしまう。

さらに、講義はフォークリフトが後輪操舵であることや、各部の名称の説明へと続く。最初はなんとなく聞き流せばよかったが、講義が進むと数字や物理の話が多く登場する。たとえば、基準荷重中心は1トン未満なら400mmだとか、力の単位はm/s2の加速度を生じさせる力の大きさを1Nと定めるとか、フォークリフトの安定計算例とか、物体に作用するふたつ以上の力の合成と分解……とか。なかなかハードな内容でびっくりだった。

その途中にもフォークリフトの取り扱い方法やエンジンの構造、荷物の積み方、パレットの種類などの項目があり、荷役作業に必要な幅広い内容だった。また、公道走行時は荷物を積んではいけないことや、フォークリフトのタイヤが前後異径の理由など、非常に勉強になって新鮮だった。

そして、ついに6時間の講義をすべて受講し終えたとき、1トン未満のフォークリフトに乗る資格を手に入れたと思ったのだが、学習進捗度合いが100％になっていなかった。どうやらテストが最後にあるらしい。

これまでなんとか講義に食らいついていたので大丈夫だとは思うが、「最終テストに落ちたらどうなるんだろう？」という不安のなか、受けたテストは100点合格だった！

その後、ネットを通じて特別教育修了のカードが無事に発行。筆者が受講したところでは、有料でプラスチックカードも制作できるので、記念に作っておいた。これでフォークリフトに乗る準備ができたので、次は1トン未満のフォークリフトに実際乗ってみたいと思う。