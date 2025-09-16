　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比134円高の4万4902円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は61社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年7月期は営業利益17％増を計画する楽待 <6037> [東証Ｓ]、1株から3株への株式分割と期末配当予想の実質増額修正が好感されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、380万株を上限とする自社株買いを実施する上組 <9364> [東証Ｐ]など。そのほか、ＳＲＡホールディングス <3817> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<2157> コシダカＨＤ　東Ｐ　サービス業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業

<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3341> 日本調剤　　　東Ｐ　小売業
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3804> システムディ　東Ｓ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業

<3924> ランドコンピ　東Ｐ　情報・通信業
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6037> 楽待　　　　　東Ｓ　サービス業
<6045> レントラクス　東Ｇ　サービス業

<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<7110> クラシコム　　東Ｇ　小売業
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業

<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース