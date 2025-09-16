お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）が16日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。相方・関太（46）が群馬県にある「こんにゃくパーク」での行動を暴露した。

今回は「隣県ローカルバトル 群馬VS長野VS新潟」と題してそれぞれの出身著名人が集結した。その中で群馬にある「こんにゃくパーク」の話題となり、群馬出身の関らゲストたちが同施設の魅力を熱弁した。

また、同施設はこんにゃくラーメンなどが無料で食べ放題だと伝え「おなかいっぱいになる」とした。だが、ロケで行ったことがある新潟出身の山本は「味は違うけど、結局全部こんにゃくなんですよ。マジ全部一緒!全部一緒」とぶっちゃけて笑いを誘った。

さらに「カロリーもないから…アイツ（相方・関）食べ放題で“おなかいっぱいでした”って言ったけど、カメラが止まった瞬間、カツ丼食いに行ってんですよ!結局こんにゃくじゃおなかいっぱいにならないんですよ。味違うだけ」と“裏切り”の行動を暴露。関は慌てて「おい!」と立ち上がって山本をにらみつけ「お前言っていいことと、悪いカツ丼があるからな!」と訴えてスタジオを爆笑させた。