元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。アイドル時代の過酷な活動を明かした。

大沢は「コンサート、数えきれないほどやらせてもらったんですけど、これも超過酷でして。1日3公演は当たり前。MAX多い時で、1日5公演っていうのがあって…これはしびれましたね」と語った。

1日5公演をしたのは日本武道館だったとし「朝の5時くらいに会場入りしまして、当然9時客入れで、10時本番。その間にリハーサルしなきゃいけないじゃないですか。当然通しできないから、ぶっつけ本番。休みの時もお客さんの出し入れだけで」とした。

また、「ケガなんかも、打ち身、捻挫、打撲、骨折はケガに入っていなかった。40度くらい熱出ても休まずにやっていましたね。自分も風邪ひいて40度以上熱出てやったことありますけど、ローラースケート履いて、歌って踊るだけで三半規管ぶっ壊れてますんで、逆に気持ちいいんですよ。具合悪い時にやるから、アドレナリンもバンバン出て、俺かっこいい…。凄い汗出るから、熱下がってすっきりして。諸星なんかも骨折してやったりしていましたからね」と明かした。

大沢は「当時は、あなたの代わりはいないでしょって教えがあった。メンバー6人いるから、迷惑かかるし…やりましたね」と笑いながら振り返った。