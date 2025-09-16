大阪MVにフィリピン出身のOPアライザ ジェイ・ソロモンが新加入！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスが16日（火）、フィリピン出身のアライザ ジェイ・ソロモン（23）が9月1日付で加入したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ソロモンは身長185センチのオポジット。フィリピン代表にも2017年から選出されており、多くの国際大会への出場経験がある。また、フィリピン国内の高校及び大学のバレーボールリーグである『シェイキーズスーパーリーグ』では所属チームを3連覇に導き、自身も3年連続でMVPやベストオポジットの個人賞を受賞している実力のある選手だ。

今回が初めての海外挑戦となるソロモンは、クラブを通じて以下のコメントを発表している。なお、背番号は「16」を着用する。

「皆さんこんにちは！フィリピン出身のアライザ・ソロモンです。是非、アライと呼んでください。SVリーグ2024-25シーズンの初代女王であり、世界でも有数のチームである大阪マーヴェラスに加入できることを大変光栄に思い、興奮しています。自分自身をさらに成長させ、チームにできる限り貢献したいと思っています。ファンの皆さん、スタッフ、チームメイトにお会いできることを楽しみにしています。ぜひアリーナに来て私に会いに来てください」