Mary¡Çs Blood¤ä¸µNEMOPHILA¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«¿ÈÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ëºîÉÊÈ¯É½¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëSAKI(°¦¾Î¡§¤Á¤ã¤Ã¤¡¼)¤¬¡¢2016Ç¯1·î¹æ(2015Ç¯12·îÈ¯Çä)¤«¤é¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥®¥¿¡¼¡Ù»ï¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥é¥à¡Ø¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤ÎÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤ò½ñÀÒ²½¡£10·î6Æü¡¢½ñÀÒ¡Ø¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§SAKI¤Ë¤è¤ë¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥á¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡ª ¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤ÎÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢Mary¡Çs Blood¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÈëÏÃ¡¢NEMOPHILA¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³èÆ°¡¢¥½¥í¥ï¡¼¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½÷»ÒÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë(!?)Åù¡¹¡¢¥×¥í¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¾ï¤ÎÁÇ´é¤¬¸«¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢SAKI¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¿´¶¤ò¾þ¤é¤ºÄÖ¤Ã¤¿Á´102²óÊ¬¤ò·ÇºÜ»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë´°Á´¼ýÏ¿¡£Æ±½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢ ¡ÈSAKI¤Î(ÃÏ¹ö¤Î)¼¹É®¼¼¡É ¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó9Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÊâ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿·èÄêÈÇ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢½ñÀÒ¡Ø¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§SAKI¤Ë¤è¤ë¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥á¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡ª ¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤ÎÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£½ñÀÒ¡Ø¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§SAKI¤Ë¤è¤ë¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥á¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡ª ¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤ÎÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù
2025Ç¯10·î6ÆüÈ¯Çä
Äê²Á 2,800±ß(ÀÇ¹þ)
B5ÊÑ·¿È½¡¿160ÊÇ
ISBN¡§978-4-401-65628-8
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¢§2016Ç¯(Âè£±¡Á12²ó)
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡õà¥ª¥º¥Õ¥§¥¹á¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¿º£¤µ¤é¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¹¡ª¡¿°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥×¡ª¡¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¿àMarshall GALAá¤Ç¥É¥Ã¥¥É¥¡õÄÁ»ö·ï¤Î´¬¡ª¡¿ÆóÂåÌÜ¥¢¥Ë¥á¥¿¥ë¤Î¿·ºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¤Î´¬¡¿¥®¥¿¡¼¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Î´¬¡¿½÷»ÒÎÏ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Î´¬¡¿£³rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤â¤¦¤¹¤°´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª¤Î´¬¡¿µ×¡¹¤ËYG DVD¤ËÅÐ¾ì¡ª¤Î´¬¡¿¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬
¢§2017Ç¯(Âè13¡Á24²ó)
àGirls Play LOUD!á½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ô¡¹¤Î¤ªÏÃ¡Ä¤Î´¬¡¿ÇµÌÚÔ¥¤Á¤ã¤óÃ£¤È½éÂÐÌÌ¡ª¤Î´¬¡¿¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¡ª¤Î´¬¡¿½Õ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤Î´¬¡¿¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤Î´¬¡¿ºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Î´¬¡¿½é¡ª¥®¥¿¡¼½÷»Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Á¡ª¡ª¤Î´¬¡¿²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡Ä¤Î´¬¡¿½©¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡ª¤Î´¬
¢§2018Ç¯(Âè25¡Á36²ó)
3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¿·Ç¯¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡Ä¤Î´¬¡¿¤Þ¤À¤Þ¤ÀRECÃæ¡ª¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¤â¤¦¤¹¤°¿·ºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¤Î´¬¡¿¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤¬¥¥¿¡¼¡ª¤Î´¬¡¿¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¤Î´¬¡¿Çß±«¤Ë¤âÉé¤±¤º¡Ä¤Î´¬¡¿Ç®Ãæ¾É¡Á¡Á¡Ä¤Î´¬¡¿Bon Voyage¡ª¤Î´¬¡¿ÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¤Î´¬¡¿¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤Î´¬
¢§2019Ç¯(Âè37¡Á48²ó)
¥É¥¿¥Ð¥¿¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¤ï¡¼¡¼¡¼!!!¤Î´¬¡¿¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë·ãÆ°¡ª¤Î´¬¡¿WORLD GUITAR GIRLS COLLECTION´°·ë¡ª(°ìÃ¶)¤Î´¬¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤Î»È¼Ô¡ª¡ª¤Î´¬¡¿É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î´¬¡¿MBºÇ¿·ºî¡ØCONFFESSiON¡ÙÈ¯Çä¡ª¡ª¡Ä¤Î´¬¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹(¤Î¶õ¹Á)¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿¿¿²Æ¤ÏÂçË»¤·¡ª¡ª¤Î´¬¡¿º£Ç¯¤â¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤»Ä¤ì¤¿¡Ä¤Î´¬¡¿Ë»»¦¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ì¡£¤Î´¬¡¿Â¿Ë»Â¿Ë»Â¿Ë»¤Î´¬
¢§2020Ç¯(Âè49¡Á60²ó)
11·î¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥ê¡¼¥¯¥ë¥·¥ó¥Ç¥¤¥Þ¥¹¤Î´¬(ºòÇ¯¤ÎÏÃ)¡¿²ê¿á¤¤Ë¤à¤±¤Æ¡Ä¤Î´¬¡¿IRONBUNNY¥é¥¤¥ô¤Ë»²²Ã¡ª¤Î´¬¡¿¿§¡¹¤È¡Ä¤Î´¬¡¿¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¤Î´¬¡¿¿§¡¹¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¼¡¤°¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´¬¡¿¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¤Î´¬¡¿¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤¿¤¤¡ª¤Î´¬¡¿Ë»¤·¤¤¤±¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¤Î´¬¡¿¤â¤¦½©¤Ç¤¹¤«¡ª¤Î´¬
¢§2021Ç¯(Âè61¡Á72²ó)
ºÇ¶á¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤´¤È¤Î´¬¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ÍÊý»³ÏÃ¤Î´¬¡¿¡ÖBRIGHTNESS¡×¤ÎÏÃ¤Î´¬¡¿¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Á¡ª¤Î´¬¡¿¶ì¤·¤ß¤ÎÆü¡¹¤Î´¬¡¿ºî¶Êºî¶Êºî¶Ê¤Î´¬¡¿À©ºî´ü´Ö¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î´¬¡¿Íî¤Á¤í¥«¥È¥ó¥Ü¡ª¤Î´¬¡¿Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¡Á¡Á¡Á¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎMary¡Çs Blood¤Î´¬¡¿¤ªÊ¢ÄË¤¤¡Á¡ª¤Î´¬¡¿Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¡¼¡ª¤Î´¬
¢§2022Ç¯(Âè73¡Á84²ó)
º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ä¤Î´¬¡¿¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Î´¬¡¿à½ª³èá¤Î´¬¡¿½Õ¤¬Íè¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¼ÖÁë¤«¤é¤Î´¬¡¿Æ¬¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤Î´¬¡¿Ë½§¤òº£¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î´¬¡¿¸×·ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿»×¤¤¹þ¤ó¤À¤é¤Ê¤ó¤¿¤é¤«¤ó¤¿¤é¤Î´¬¡¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿¿ÍÀ¸¿§¡¹¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´¬¡¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»°Ëæ¤Î´¬
¢§2023Ç¯(Âè85¡Á94²ó)
¿ë¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤Î´¬¡¿»º¤Þ¤ì¤¿¡ª¤Î´¬¡¿½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î´¬¡¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¡ª¡Á¥¢¥á¥ê¥«¡¦ ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ä ¤Î´¬¡¿¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡Ä¤Î´¬¡¿±«½÷¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î´¬¡¿ÂÐ¥Ð¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤È¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ä´¬¡¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤È¿À¸Í¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡ª¤Î´¬¡¿¤¢¤ì¤³¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î´¬¡¿¥»¡¼¥ë¤¬Áá¤¯»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤Î´¬
¢§2024Ç¯(Âè95¡Á102²ó)
¿·¤·¤¤µ¡ºà¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î´¬¡¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿µ×¡¹¤Ë¡ª¤Î´¬¡¿½Õ¤á¤¤¤Æ¤Î´¬¡¿ÂçÁÝ½ü¤Ë¼¡¤°ÂçÁÝ½ü¤Î´¬¡¿ÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¡Á¤Î´¬¡¿¥½¥í¡¦¥é¥¤¥ô¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬¡¿º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Î´¬
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î ÃÏ¹ö¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡äÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§10·î4Æü(ÅÚ)15:00¡Á
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹6F
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î20Æü(ÅÚ)11:00¡Á9·î30Æü(²Ð)23:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://teket.jp/186/57112
¢£¡ãSAKI TOUR 2026 PLUVIA¡ä
2·î13Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
open18:00 / start18:30
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦LIVEHOUSE OP¡Çs
open15:00 / start15:30
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦HeartLand
open15:00 / start15:30
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÂçºåRUIDO
open15:00 / start15:30
3·î07Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæROCKATERIA
open15:00 / start15:30
3·î19Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤VIP¥Á¥±¥Ã¥È \15,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Àè¹ÔÆþ¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È \7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨SHIBUYA PLEASURE PLEASURE¸ø±é¤Î¤ßÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
G¡§¤Ï¤Ê(Gacharic Spin)
B¡§¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È(³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯)
Dr¡§shuji(ex.Janne Da Arc) ¢¨Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é
Dr¡§Á°ÅÄÍ·Ìî ¢¨Ê¡²¬¡¦°¦ÃÎ¸ø±é
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§12·î06Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/saki-chucky/
¢£¡ãSAKI Year End Bash¡ä
12·î08Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Rock Bar Bauhaus Roppongi
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤VIP¥Á¥±¥Ã¥È \15,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Àè¹ÔÆþ¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È \7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
G¡§¤Ï¤Ê(Gacharic Spin)
B¡§¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È(³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯)
Dr¡§Àî¸ýÀéÎ¤
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§10·î25Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/chakixx/
¡ÊÌä¡ËRock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253
¢£¡ãSAKI ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¸ø±é¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à Xmas Party¡ä
12·î22Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Rock Bar Bauhaus Roppongi
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨°Ø»Ò(Á´¼«Í³ÀÊ)
¡¦Á°Çä¤ê \20,000(ÀÇ¹þ¡¦¿©¤ÙÊüÂê¡¦°û¤ßÊüÂêÉÕ¤)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¸ø±é¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡ÊÌä¡ËRock Bar Bauhaus Roppongi 03-5544-8253
¢£SAKI OFFICIAL FAN CLUB¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¡×
·î³Û750±ß
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ø¤Î»²²Ã
¡¦¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°
¡¦À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
Æþ²ñ¼õÉÕ¡§https://chakixxfc.com/subscription
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë