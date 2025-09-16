「腹立たしい」50万円費やし14年愛用のマウンテンバイク盗まれる　慣れた手つきの自転車ドロボー　東京・板橋区

東京・板橋区で目撃されたのは、盗んだ自転車を片手で器用に操る“2人組のドロボー”です。

防犯カメラが自転車に乗る2人組を捉えたのは8月8日。

1人はフードをすっぽりとかぶり、もう1人はTシャツに半ズボン姿です。

駐輪場に入るやいなや、止めてあった自転車に近づきガサゴソ。

もう1人は見張り役でしょうか、通路で様子をうかがっているように見えます。

約2分後、駐輪場から出てくると、乗ってきた自転車の他にもう1台。

犯行後、急ぐ様子もなく、そのまま走り去っていった2人組。

あまりの手際の良さに、被害者は「持ち去り方を見ると、計画的で手慣れた感じでやっている」と話しました。

盗まれたのは14年間乗り続けていたというマウンテンバイク。

これまでにパーツやメンテナンスなど約50万円を費やした愛車だといいます。

当時、マウンテンバイクは駐輪場の柵に鎖で固定していたといいますが、被害者は「（鎖を）切ったのか、鍵穴から何かやったのか…。腹立たしいですし、悲しいです」と話します。

警視庁は、窃盗の疑いで2人組の自転車泥棒の行方を追っています。