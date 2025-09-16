「陸上・世界選手権・男子８００メートル予選」（１６日、国立競技場）

日本記録保持者の落合晃（１９）＝駒大＝は１分４６秒７８の５組７着で予選敗退となった。日本勢初の予選通過はならなかった。

パリ五輪金メダルのワニョンイと同組。序盤から果敢に飛ばしていったが、集団後方になると、外から浮上を狙ったが、上位進出はかなわなかった。レース後は悔しそうに電光掲示板を見上げた落合。「本当にこの国立の舞台ですごい大声援を受けながら走れたのがうれしい。楽しんで走ることが目標だった。すごく楽しんで走ることができました」と振り返り、「世界の選手との勝負という意味ではまったく勝負にならなかった。これからに生かしていきたい」を今後を見据えた。

落合は滋賀学園高３年だった２４年に日本選手権で優勝。高校総体では１分４４秒８０の日本記録を樹立した。７月の日本選手権では連覇を果たし、８００メートルでは１１年大邱大会の横田真人以来１４年ぶりの世界選手権出場を決めた。

◇落合晃（おちあい・こう）２００６年８月１７日、滋賀県出身。今津中から陸上を始め、滋賀学園高２年時の全国高校総体では、男子８００メートルで初優勝した。３年時に出場したＵ２０アジア選手権は１位。２４年６月の日本選手権を初制覇すると、同７月の全国高校総体では１分４４秒８０の日本新記録をマークし、２連覇を達成した。２５年から駒大に進学。大八木弘明総監督が率いるチーム「Ｇｇｏａｔ」で練習する。同７月の日本選手権では２連覇。１６５センチ。