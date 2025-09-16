スマートフォンのミラーリング操作が可能！MAXWIN『DA-AD03』
カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオのモニターとスマートフォンの双方向でミラーリング操作が可能なワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』の発売開始を発表しました。
MAXWIN『DA-AD03』
【販売ショップ】
Amazon、楽天市場など
カラー ：ブラック
本体サイズ：約W3.4×D9.3×H1.3cm
本体重量 ：約85g
■有線ミラーリング＆ワイヤレスCarPlay対応アダプター
USBに挿すだけで使用できます。
スマホの画面をそのまま純正ディスプレイオーディオの大画面に映せて、車のモニターでスマホの操作までできるMirraTouch Linkアダプター。
有線接続なので、使い方が超シンプル。
初回だけ設定すればあとは自動接続可能です。
【商品スペック】
◆スマホの画面をそのまま車に
スマホの画面をそのまま車に
スマートフォンの画面を、愛車のディスプレイオーディオにそのまま映し出せるミラーリング機能搭載。
CarPlayではできないYouTubeなどの動画視聴や、ナビアプリでのナビゲーション、SNSチェックまで、すべて車内で楽しめます。
長距離移動向けや車内のエンタメ性を高めるのに最適なアイテムです。
◆ミラーリング画面で操作可能
ミラーリング画面で操作可能
ディスプレイオーディオのミラーリング画面をスワイプやタップして操作可能。
遅延はほとんどなく、まるで普段のスマホを使っているかのようなスムーズさです。
もちろんスマートフォンからの操作も可能です。
◆最適サイズで表示！画面オフでも出力可能
最適サイズで表示
YouTube、SNS、地図など、ほとんどのアプリ画面の向きや表示機能にスムーズに対応。
iPhoneの場合、AirPlay利用によりスマホの画面がオフでもミラーリング画面が継続します。
スマートフォンのバッテリー消費を抑えながら、車内のエンタメ性を大幅強化します。
※Androidスマートフォンは画面オフにすると出力も停止します。
◆スマホの充電可能
スマホの充電可能
本体のType-Cポートに別売の充電ケーブルを接続すればスマホへの給電が可能です。
長期間のドライブも安心です。
夜間走行や長距離ドライブでも快適に楽しめます。
履歴や情報はスマートフォンにのみ保存されるため、レンタカーや社用車での利用にも便利です。
◆CarPlayワイヤレス化
CarPlayワイヤレス化
有線接続のCarPlayをワイヤレス化できます。
一度設定すれば、次回から自動で接続します。
画面ミラーリングとワイヤレスCarPlayのモード切替も簡単に行えます。
※iPhoneのみ
◆製品仕様
製品仕様1
製品仕様2
