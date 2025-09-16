柴咲コウが、10月22日にリリースするEP『邂逅』の詳細を発表した。

本作には新曲4曲のほか、RUI名義にてリリースした「泪月 -oboro-」のセルフカバー、さらに柴咲コウ主演映画『ホリックxxxHOLiC』の主題歌であるSEKAI NO OWARI「Habit」のカバーを含む全6曲が収録されている。「宙-SORA-」は、オランダ在住のハンドパン奏者・REO MATSUMOTOが奏でる宇宙的な響きと、柴咲の浮遊するような歌声が織りなす幻想的な世界を感じさせる一曲だという。本作の多彩な表現の広がりを象徴する楽曲となっている。

そして、「Awakening (feat. LITTLE)」はEPリリースに先駆けて、10月1日に先行配信されることが決定した。この楽曲は柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌としてKICK THE CAN CREW・LITTLEをフィーチャリングに迎え書き下ろされた楽曲である。本日、同楽曲が使用されたドラマのティザーも公開されたとのことなのでぜひチェックして欲しい。

柴咲とLITTLEより「Awakening (feat. LITTLE)」に関してコメントが届いている。

◆ ◆ ◆

◾️柴咲コウ コメント

不穏さや攻撃性、疾走感のある大友さんのサウンド。そしてやはり今回は「feat. LITTLE」というところで、LITTLEさんの高速RAPを思いきり堪能していただきたいです。RAPの内容に心を鷲掴みにされ、痺れました。私自身もウォーキングやトレーニングの際にヘビロテする一曲になりました。沢山リピート再生していただけるような熱い楽曲に仕上がったと思います。

◆ ◆ ◆

◾️LITTLE コメント

今回僕がラップさせてもらうことで楽しんでたのは、コウさんの歌声や言葉の表現との距離感、大友さんの音の中での自分の存在感でした。この世界の混沌に上乗せするように言葉数が多くスムーズでは無いラップをしてみました。是非聴いてください。

◆ ◆ ◆

また、本日EP『邂逅』のジャケット写真と柴咲コウの新アーティスト写真が同時に解禁された。

▲ジャケット写真

▲通常盤バックカバー

さらに、EPリリースを記念したPOP-UP STOREを東京のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて開催することも決定した。日程やグッズなどの詳細は後日発表される。

なお柴咲コウは、11月3日から全国ライブツアー＜KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST 〜邂逅〜＞の開催を控えている。

◾️EP『邂逅』

発売日：2025年10月22日（水） ▲ジャケット写真 ▲通常盤バックカバー ・初回生産限定盤（1CD）：デジパック＆三方背 BOX 仕様＋フォトブック

UICZ-9249／5,500円（税込）

・通常盤（1CD）

UICZ-4701／3,000円（税込） ◆収録曲

01.宙-SORA-

02.Awakening (feat. LITTLE)

03.Habit

04.Déjà-vu

05.オカエリナサイ

06.泪月 -oboro- ＜2025 ver.＞ ▼「邂逅」Pre-add, Pre-save & CD予約

https://bio.to/Ko_Shibasaki ◆11月から全国17都市を巡るライブツアーがスタート

詳細：https://koclass.jp/special/tour2025_atb

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 ◆あらすじ

大手事務所から独立して4年、看板俳優Fを悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、その看板俳優Fの「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。 初回配信日時：2025年11月19日（水）夜10時〜

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA



◆キャスト

柴咲コウ

川口春奈 ◆スタッフ

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA