IVEウォニョン、ボディライン際立つ純白ドレス姿 エメラルドのジュエリーが「目立つように」
ガールズグループ・IVEのチャン・ウォニョンが16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。
9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
フォトコールには、ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン(IVE)、森星、山下智久をはじめとする著名人が集結した。
チャン・ウォニョンは、ボディラインが際立つ純白のロングドレスにエメラルドのジュエリーを合わせたコーディネートで登場。「エメラルドの色が目立つようにホワイトにしました」と衣装のポイントを語った。
