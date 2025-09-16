グソクムズが、11月5日にリリースする4thアルバム『SCRATCH』の詳細を発表した。

◆グソクムズ 動画

4thアルバム『SCRATCH』は、既に配信されている「春の歌」「それは恋に違いない」を含む全11曲の収録曲も解禁となり、今作もメンバー4人がそれぞれアルバムに書き下ろした楽曲となっている。また、Sony Music Shop限定での早期予約特典として発表されていた限定の宛名サイン入りアザージャケットの絵柄も公開となった。こちらは9月21日までの予約分までが対象となっているため、早めの予約をオススメしたい。

▲『SCRATCH』ジャケット写真

さらに、明日よりアルバムからの先行配信シングルとして「いっつも」がリリースされる。本発表は、9月15日に東京・下北沢ADRIFTにて開催されたグソクムズ主催のカルチャーイベント＜これくしょん vol.1＞のステージ上でサプライズ披露ののちにアナウンスされたもの。

「いっつも」はボーカル・たなかえいぞを が作詞曲を務め、ゆったりとしたミドルテンポにどこか懐かしさのあるメロディーを乗せ、グソクムズらしさ溢れる重厚なアンサンブルとコーラスワークが魅力の作品。アルバムの中でもひと際ポップさが光るアレンジに仕上がっており、「きみはいっつも正しい」という印象的なフレーズが、ありふれた日常や聴く人の生活を少し鮮やかに彩るような楽曲となっているとのことだ。また、CX/FODドラマ『ペンション・恋は桃色 season3』挿入歌として起用された楽曲としてもリリースが待ち望まれていた作品ということもあり、フロアからはファンからの歓声があがったという。

◆ ◆ ◆

◾️たなかえいぞを コメント

何かと否定から入ってしまいがちな現代のムーブメントに対して、これからの明るい未来を願ったカウンターアンサーソングです。『正しい』という言葉はとても強く、一方を否定してしまう事もあるので使う事を躊躇いますが、この言葉によって救われる人も絶対にいるんだと思います。だから、ぼくも、あなたも、きっと正しい。

たなかえいぞを

◆ ◆ ◆

そして、アルバムリリースを記念した全国ワンマンツアー＜SCRATCH TOUR 2026＞の開催も解禁となった。＜SCRATCH TOUR 2026＞は、2026年1月の京都・磔磔公演を皮切りに、全国7都市を巡るリリースツアーで、ファイナルは東京・キネマ倶楽部での開催となる。オフィシャル先行チケットの販売は9月22日23時59分までとなっている。

◾️先行配信シングル「いっつも」 2025年9月17日（水）リリース

配信リンク：https://gskmz.lnk.to/Ittsumo

◾️4thアルバム『SCRATCH』

2025年11月5日（水）リリース CD・アナログ盤（レコード）・配信 同時発売

・完全生産限定盤（アナログ盤）：\4,200（税込）KSJL-6242

・通常盤（CD）：\3,600（税込）KSCL-3620 ◆収録曲

1.ぼくらしあわせ

2.あぶないルール

3.それは恋に違いない

4.また咲く花

5.いっつも

6.艀

7.ご機嫌な雨

8.言葉の先

9.ハートのブギー

10.春の歌

11.もうわんていく ・早期予約特典：「SCRATCH」宛名サイン入り 限定アザージャケット

・早期予約カート：https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_early ▲「SCRATCH」宛名サイン入り 限定アザージャケット ◆店舗別特典

Amazon.co.jp: メガジャケ

楽天ブックス: グソクムズ オリジナルポストカード

セブンネット: グソクムズ オリジナルピック

TOWER RECORDS: 「SCRATCH」ジャケットミニステッカー

応援店: グソクムズ オリジナルロゴステッカー

◆通常予約カート: https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_PKG

◾️＜グソクムズ “SCRATCH TOUR 2026”＞ 2026年1月31日（土）

会場：京都 磔磔

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:00 2026年2月7日（土）

会場：仙台 FLYING SON

出演：グソクムズ

open 17:00 / start 17:30 2026年2月21日（土）

会場：名古屋 TOKUZO

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:30 2026年3月8日（日）

会場：札幌 KLUB COUNTER ACTION

出演：グソクムズ

open 17:30 / start 18:00 2026年3月14日（土）

会場：岡山 CRAZY MAMA 2nd Room

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:00 2026年3月15日（日）

会場：福岡 The Voodoo Lounge

出演：グソクムズ

open 17:30/ start 18:00 2026年4月4日（土）

会場：東京キネマ倶楽部

出演：グソクムズ

open 15:00/ start 16:00 ・一般TICKET：4,700円（税込）

・U-23 TICKET：3,000円（税込）

スタンディング/入場時別途ドリンク代

※名古屋公演のみ：全自由/別途オーダー必要

・2F指定席：5,700円（税込）

※4/4キネマ倶楽部のみ/入場時別途ドリンク代

※枚数制限：4枚まで

※年齢制限：未就学児童入場可。ただし4歳以上チケット必要。

※U-23 TICKETをご購入のお客様には入場時に身分証をご提示いただきます。

※U-23 TICKETの入場はスタンディングの後になる可能性がございます。 オフィシャル先行：https://eplus.jp/gusokumuzu/

9月15日（月・祝）18:00〜9月22日（月）23:59