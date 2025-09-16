Aile The Shota、新曲｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣MV公開
Aile The Shotaが、9月10日にリリースした新曲｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣のMVを公開した。
今作は、5月に東京・Zepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント＜Place of Mellow organized by Aile The Shota＞でeill、idom、dawgssとの共演が実現し、本イベントでサプライズで披露された際のライブ映像とバックヤードのメイキング映像を組み合わせたという。同世代同士ならではの温かい人間性が垣間見えるエモーショナルな内容となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣
2025年9月10日（水）配信リリース
配信：https://orcd.co/ats_planetofloveremix
