三菱UFJモルガン・スタンレー証券にて取り扱いを開始！LogProstyle

LogProstyle

LogProstyleは、2025年8月22日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社にて同社株式の売買の取次を開始します。

三菱UFJフィナンシャル・グループの中核総合証券会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券による取り扱い開始は、同社にとって市場アクセスの拡大、流動性の強化、さらには世界中の機関投資家および個人投資家へのシームレスなアクセスを実現するうえで重要な節目となります。

代表取締役 兼 執行役員社長の野澤 泰之は、次のように述べています。

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券という信頼と実績を兼ね備えた金融機関を通じて、同社株式のグローバル資本市場へのアクセスを拡大できることを大変嬉しく思います。

この取り組みは、持続的成長と株主の皆様への長期的価値創造という同社の使命に合致するものです。」

