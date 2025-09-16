THE RAMPAGEが、湘南乃風とのコラボレーション楽曲「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」のMVを公開した。

◆THE RAMPAGE×湘南乃風 動画

本MVは、監獄を舞台に“真面目にふざけた爆音の大脱走劇”をテーマに制作された。“監獄に囚われながらも、自由を夢見る者”としてTHE RAMPAGE、ラスタカラーをまといVIP待遇の囚人ボスグループとして君臨するのが湘南乃風。そして、マドンナ看守と囚人の、立場を越えて芽生える“恋”のドラマが鍵となっているという。監獄に現れたクラブのような空間と、重厚な鉄格子という対照的なビジュアルが交錯するユニークな世界観の中で展開されるのは、まるでミュージカルの一幕のような物語に仕上がっているとのこと。2グループの象徴でもある“ダンス”と“タオル”を武器に、自由を切り拓いていく構成が見どころだ。“叶わぬ恋”か、“自由への渇望”か。踊り、叫び、蹴破ったその先に待つラストにもぜひ注目してほしい。

■ニューシングル「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」 2025年10月15日（水）発売

先行配信：https://rmpg.lnk.to/FREEDOM