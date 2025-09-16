「カジュアル派」の低身長さん必見！【niko and ...】でつくる♡「おしゃれコーデ」

「自分でコーデを組んでもなかなかバランス良く決まらない……」と悩んでいる低身長さんは、【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれスタッフさんの着こなしをお手本にしてみて。今回は身長149cmのスタッフ・@piyo__ko1125さんから、低身長さん向けのカジュアルコーデを学びます。レーストップスやデニムワンピなどトレンドも押さえたアイテムも登場するので、ぜひチェック！

レースアイテムで秋っぽカジュアルコーデに

2025年秋冬トレンドとして注目を集めているレースアイテム。ほんのりと透け感のあるトップスは、カジュアルながらも上品な雰囲気が漂います。ストンとした落ち感のあるレースパンツも大人の垢抜けに一役買ってくれるはず。シンプルなワンツーが物足りないときは、キャミソールをプラスワンして今っぽいレイヤードスタイルに仕上げてみて。@piyo__ko1125さんのようにボリュームのあるシューズを合わせれば、バランス良く決まりそう。

低身長さんも安心のミニ丈デニムワンピース

ロング丈が苦手という低身長さんにおすすめのミニ丈ワンピース。カジュアルなデニム素材なので甘くなりすぎず、大人世代もトライしやすいはず。レオパード柄のパンツをレイヤードして、より大人っぽくこなれたムードに。まだまだ暑い今の時期は、重たくなりすぎないようレースのトップスで抜け感をプラスすると◎ こちらも足元はボリューミーなスニーカーでバランスを上手に調整。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@piyo__ko1125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M