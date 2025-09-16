神喜ミアが、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

神喜ミア©光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

SNSでグラビアを披露し話題を呼ぶ神喜ミアが「FLASH」に登場。初の撮り下ろしに臨んだ。本人も「お尻とクビレには自信があります」と語るように、20歳の女子大生の鮮烈なプロポーションは必見だ。また、同誌にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。

神喜ミア プロフィール

こうき・みあ

20歳。2005年7月17日生まれ。神奈川県出身。T158・B85W58H85。

都内の大学に通う、現役女子大生。SNSを中心にグラビア活動をしている。そのほか最新情報は、公式X（@miamia_nyann）、公式Instagram（@miamia_nyann）をチェック。

FLASHデジタル写真集 神喜ミア『はじまりの夏』（光文社）が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

